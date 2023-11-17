Происшествия 17 ноября 2023, 13:26 Троих жителей Белгорода осудили за незаконное обналичивание денег

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Суд вынес приговор троим жителям Белгорода по делу о незаконном обналичивании денег. Об этом сообщил сайт «Бел.ru» со ссылкой на региональное УФСБ.

Установлено, что фигуранты занимались преступной деятельностью в течение трех лет. За это время они создали ряд номинальных фирм, с помощью которых проводилось отмывание средств.

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Двум злоумышленникам назначили наказание в виде принудительных работ. Еще один получил ограничение свободы на 3,5 года.