17 ноября 2023, 13:26
Троих жителей Белгорода осудили за незаконное обналичивание денег
Суд вынес приговор троим жителям Белгорода по делу о незаконном обналичивании денег. Об этом сообщил сайт «Бел.ru» со ссылкой на региональное УФСБ.
Установлено, что фигуранты занимались преступной деятельностью в течение трех лет. За это время они создали ряд номинальных фирм, с помощью которых проводилось отмывание средств.
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Двум злоумышленникам назначили наказание в виде принудительных работ. Еще один получил ограничение свободы на 3,5 года.
Суд
ФСБ
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