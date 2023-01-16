Происшествия 16 января 2023, 12:54 Троих посетителей клуба избили в Свердловской области

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В ночном клубе Joy города Каменск-Уральский произошла потасовка между посетителями заведения и охранниками. Об этом сообщил сайт e1.ru со ссылкой на группу «Говорит Каменск-Уральский».

На видео, которое появилось в паблике, видно, как охранники наносят удары посетителям, которые не могут оказывать сопротивление, сообщило ИА Nation News.

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В управлении МВД по Свердловской области информацию о драке подтвердили. По словам правоохранителей, им поступило два сообщения из местного травмпункта. Сейчас выясняются причины случившегося.

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