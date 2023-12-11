Происшествия 11 декабря 2023, 22:58 Троих подростков из спецшколы Екатеринбурга обвинили в 12 изнасилованиях Адвокат Краснов: учеников спецшколы в Екатеринбурге обвинили в изнасилованиях Pxhere

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Троих учащихся спецшколы в Екатеринбурге обвинили в 12 изнасилованиях. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Георгий Краснов.

Чкаловский районный суд огласил подросткам обвинительное заключение 11 декабря.

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«Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух несовершеннолетних, а третьему подсудимому — четыре эпизода в отношении одного несовершеннолетнего», — рассказал Краснов.

Всего зафиксировали 12 случаев насилия. Все трое подростков отрицают свою вину. По словам адвоката, потерпевшими признали двоих детей. Следующее заседание суда запланировали на 26 декабря.

Ранее юрист сообщил, что в апреле из спецшколы сбежал 13-летний мальчик. В разговоре со своей матерью молодой человек признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе сексуальное. Преступления совершались с подачи одного из преподавателей, добавил адвокат.