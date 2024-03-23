Происшествия 23 марта 2024, 15:26 Троих подозреваемых жителей Таджикистана назвали непричастными к теракту МВД Таджикистана заявило о непричастности троих граждан к теракту в Подмосковье РИА «Новости»

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Двое граждан Таджикистана, которых разыскивали как подозреваемых в теракте, с ноября 2023 года находятся на родине. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», — уточнили в министерстве.

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Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.

Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.

Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги. С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.