23 марта 2024, 15:26
Троих подозреваемых жителей Таджикистана назвали непричастными к теракту
МВД Таджикистана заявило о непричастности троих граждан к теракту в Подмосковье
Двое граждан Таджикистана, которых разыскивали как подозреваемых в теракте, с ноября 2023 года находятся на родине. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.
«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», — уточнили в министерстве.
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Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.
Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.
Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги. С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.
Турция
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Таджикистан
Стрельба в Crocus City Hall
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