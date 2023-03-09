Происшествия 09 марта 2023, 13:42 Троих подозреваемых в угоне автомобиля задержали в Петербурге

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В Колпинском районе Петербурга правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в угоне автомобиля ВАЗ-21074 у 39-летней женщины. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на улице Пролетарской неизвестные тросом зацепили машину к микроавтобусу Ford Transit и увезли ее с собой.

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После задержания подозреваемых автомобиль вернули владелице. По факту угона заведено уголовное дело.

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