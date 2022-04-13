Троих мужчин задержали в Пензе по подозрению в хулиганстве

Росгвардейцы задержали троих мужчин по подозрению в хулиганстве в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

По предварительным данным, местная жительницы увидела около своей машины двоих неизвестных, которые заглядывали в окна. Она позвонила мужу и рассказала об этом. Тот вышел на улицу и, не разобравшись в ситуации, брызнул в лицо незнакомцам, предположительно, из перцового баллончика.

В итоге всех троих задержали сотрудники Росгвардии. Полиции предстоит разобраться в происшествии.