07 мая 2020, 14:43
Троих мужчин задержали в Краснодаре за нападение на магазин
В Краснодаре задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Их заключили под стражу. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
По предварительным данным, 20 апреля трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет договорились ограбить продуктовый магазин «Корзинка 24» в Западном округе Краснодара. Они вломились в магазин, угрожая продавцу, похитили кассу. В ней находилось около 40 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись.
Полицейские уже нашли и задержали мужчин. Им грозит до 10 лет лишения свободы.