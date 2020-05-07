Троих мужчин задержали в Краснодаре за нападение на магазин

По предварительным данным, 20 апреля трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет договорились ограбить продуктовый магазин «Корзинка 24» в Западном округе Краснодара. Они вломились в магазин, угрожая продавцу, похитили кассу. В ней находилось около 40 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись.

Полицейские уже нашли и задержали мужчин. Им грозит до 10 лет лишения свободы.