Троих мужчин приговорили к 20 годам колонии за жестокое убийство и кражу авто

Уточняется, что четыре года назад осужденные убили мужчину, направлявшегося в командировку из Казахстана. В один из осенних дней они ездили по дороге Челябинск — Троицк в поисках жертвы. Рядом с поселком Красногорский банда заметила внедорожник.

Мужчины устроили погоню за иномаркой. У поселка Сары они прижали авто к обочине. Водителя выволокли из салона и три раза ударили по голове баллонным ключом. Один из братьев подошел к нему и два раза прицельно выстрелил в голову. После этого подельники произвели по выстрелу в уже мертвого человека.

Труп облили бензином и сожгли на пустыре у Еманжелинска. Машину злоумышленники присвоили себе. Братьев приговорили к 20 годам лишения свободы. Их подельник получил наказание в виде 17 лет тюрьмы.