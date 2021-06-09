facebook_pixel
    09 июня 2021, 22:58

    Троих мужчин на Ямале будут судить за нападение на соседа

    Полина Гребенщикова

    Три жителя поселка Тазовский предстанут перед судом. Они закинули дымовую шашку в дом соседа и избили его, сообщило издание «СеверПресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

    Троих мужчин на Ямале будут судить за нападение на соседа

    По версии следствия, трое мужчин отправились выяснять отношения со своим соседом. Он не хотел открывать дверь в квартиру, тогда подозреваемые закинули ему в окно дымовую шашку. Когда мужчина открыл дверь, чтобы спастись от дыма, злоумышленники ворвались в квартиру и избили его.

    Их обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении легкого вреда здоровью, дело направлено в суд.