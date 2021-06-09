Троих мужчин на Ямале будут судить за нападение на соседа

Три жителя поселка Тазовский предстанут перед судом. Они закинули дымовую шашку в дом соседа и избили его, сообщило издание «СеверПресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

По версии следствия, трое мужчин отправились выяснять отношения со своим соседом. Он не хотел открывать дверь в квартиру, тогда подозреваемые закинули ему в окно дымовую шашку. Когда мужчина открыл дверь, чтобы спастись от дыма, злоумышленники ворвались в квартиру и избили его.

Их обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении легкого вреда здоровью, дело направлено в суд.