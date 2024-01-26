Происшествия 26 января 2024, 01:09 Троих мужчин, избивших подростков около ТЦ в Москве, арестовали Суд в Москве арестовал троих мужчин, избивших подростков в ТЦ на востоке столицы РИА «Новости»

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Суд в Москве арестовал троих мужчин, подозреваемых в избиении подростков на востоке города. Об этом сообщили в Telegram-канале Столичного СК.

«По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту — домашний арест», — сказано в материале.

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Ранее суд арестовал 18-летнего парня по обвинению в нападении на подростка около торгового центра в Чехове. По данным следствия, молодой человек и мальчик поссорились около ТЦ «Карнавал». В ходе конфликта обвиняемый взял нож и пырнул несовершеннолетнего в живот. Ребенок попал в больницу. Подозреваемый в преступлении признал вину. Его арестовали до 23 марта.

Еще одно происшествие случилось около торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге. Там компания подростков выстрелила из травматического пистолета в лицо 18-летнему юноше.