Троих детей спасли с дрейфующей льдины в Златоусте в Челябинской области. Об этом рассказали спасатели.

Плывущих на льдине детей заметили в 15:37 по местному времени (13:37 по Москве) в районе гостиницы «Таганай». Сотрудники первого отряда МЧС подплыли на резиновой лодке к ребятам, сняли их со льдины и доставили на противоположный берег. На суше спасатели передали детей сотрудникам скорой помощи.

«Помощь не нужна. Сухие», — сказал медик.

Дети ни на что не жаловались. Однако они признались, что испугались, и пообещали в будущем быть аккуратнее.

«Мы стояли на глыбе, и она начала отплывать. И мы с ней уплыли», — рассказал один из несовершеннолетних.

Ребята простояли на льдине около часа. Детям шесть, 12 и 13 лет.