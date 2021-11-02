Троих человек задержали в Ленинградской области из-за разбойного нападения

Разбойное нападение произошло в конце октября в деревне Иконово Киришского района Ленинградской области. По предварительным данным, трое человек напали на местных жителей и забрали у них деньги. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Неизвестные проникли в жилой дом к двум гражданам, избили их и забрали шесть тысяч рублей.

Недавно подозреваемых по делу удалось задержать. Ими оказались трое молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность банды к другим происшествиям.