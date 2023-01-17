Эксклюзив 17 января 2023, 21:40 «Трогают тех, кто слабее». Избившие девочку подростки нападали на учеников не первый раз Родители избитой в бурятской школе девочки уже жаловались на подростков

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Три подростка напали на девочку на перемене в Хонхолойской школе Мухоршибирского района Бурятии. Мама одного из учеников рассказала «360», что хулиганы уже не первый раз задирают детей и держат в страхе всю школу.

Три подростка напали на девочку на перемене в Хонхолойской школе Мухоршибирского района Бурятии. Мама одного из учеников рассказала «360», что хулиганы уже не первый раз задирают детей и держат в страхе всю школу.

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«Эти мальчики еще с прошлого года трогают тех, кто слабее и не может дать сдачи. Требуют у учеников младших классов деньги и сигареты. Мы разговаривали с директором, но она никаких мер вообще не предпринимает», — отметила она.

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По словам Натальи, пострадавшая девочка уже становилась жертвой хулиганов. У Ольги серьезные проблемы со здоровьем, и она учится по особой программе, к тому же один глаз у нее практически не видит. В прошлом году родители школьницы уже ходили разбираться домой к одному из хулиганов, но безрезультатно: они так и продолжают нападать на детей.

Наталья сообщила, что хулиганы кидались с кулаками и на ее сына. Это произошло еще в прошлом году. В результате мальчику пришлось прятаться от них в школьном туалете. Женщина хотела написать заявление в полицию, но все обошлись только предупреждением.

«Мы уже не знаем, что делать с ними. Вот к примеру, вчера у моего сына не было синяка, а сегодня он пришел с занятий с синяком. Он уже и ничего мне не говорит, остается только догадываться, что там происходит. Мне кажется этим хулиганам ничего и не будет. У одного из мальчиков и мама, и бабушка, и отчим работают в этой школе», — поделилась собеседница «360».

Старший референт пресс-службы МВД по Республике Бурятия Ирина Романова подтвердила, что полиция начала проверку после избиения девочки в школе. Делом заинтересовалась прокуратура Бурятии.