Происшествия 16 января 2023, 17:51 Трое жителей Ростова-на-Дону украли из кассы почтового отделения 40 тысяч рублей

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Трое жителей Ростова-на-Дону незаконно пробрались в почтовое отделение и украли из кассы 40 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что грабители пробрались в здание через окно. Они разбили его, после чего проникли в служебное помещение и похитили из кассы крупную сумму денег.

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Сотрудникам полиции удалось поймать злоумышленников по горячим следам, в их отношении возбуждено уголовное дело.

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