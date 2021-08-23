Трое жителей Оренбуржья скончались после употребления низкокачественного алкоголя

В Орске (Оренбургская область) трое жителей скончались после употребления спиртных напитков низкого качества. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

По данным издания, местный житель приобрел «паленый» алкоголь в неофициальном магазине, после чего употребил его вместе с другими участниками семейного торжества.

Через некоторое время несколько человек почувствовали недомогание и врачи не смогли их спасти. Три человека скончались. Возбуждено уголовное дело. Торговую точку обыскали и изъяли оставшийся алкоголь.