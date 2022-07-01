Трое жителей Нижегородской области отравились грибами

Летом 2022 года в Нижегородской области грибами отравились три человека. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на региональный минздрав.

Случаи зафиксировали в период летнего сезона. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. На сегодняшний день их уже выписали.

Ранее в Подмосковных лесах обнаружили первые в грибном сезоне моховики. Чаще всего они растут на песчаной почве. Массового появления моховиков ждут во второй половине июля. По словам специалистов, сезон окажется грибным.