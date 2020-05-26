26 мая 2020, 18:11
Трое жителей Кисловодска пострадали в ДТП
В городе Кисловодск Ставропольского края в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля пострадали три человека. Авария произошла накануне вечером на улице Куйбышева, сообщил сайт newstracker.ru.
Водитель ВАЗ-210740 не уступил дорогу ГАЗели, в результате чего и произошло столкновение. За рулем легкового автомобиля находился 31-летний местный житель. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезв.
Оба водителя и пассажир маршрутного такси получили незначительные травмы. Им назначили амбулаторное лечение.