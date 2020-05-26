Трое жителей Кисловодска пострадали в ДТП

Водитель ВАЗ-210740 не уступил дорогу ГАЗели, в результате чего и произошло столкновение. За рулем легкового автомобиля находился 31-летний местный житель. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезв.

Оба водителя и пассажир маршрутного такси получили незначительные травмы. Им назначили амбулаторное лечение.