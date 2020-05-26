    26 мая 2020, 18:11

    Трое жителей Кисловодска пострадали в ДТП

    Редакция сайта 360°

    В городе Кисловодск Ставропольского края в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля пострадали три человека. Авария произошла накануне вечером на улице Куйбышева, сообщил сайт newstracker.ru.

    Водитель ВАЗ-210740 не уступил дорогу ГАЗели, в результате чего и произошло столкновение. За рулем легкового автомобиля находился 31-летний местный житель. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезв.

    Оба водителя и пассажир маршрутного такси получили незначительные травмы. Им назначили амбулаторное лечение.