Трое жителей Якутии умерли после отравления антисептиком

Девять человек отравились антисептиком в Таттинском районе Якутии. Трое из них умерли, остальные находятся в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое», — сказано в сообщении ведомство. Его процитировал «Интерфакс».

Однако в министерстве отметили, что их состояние может поменяться в любой момент. Больные получают все необходимое лечение. В районную больницу, где они находятся, вылетел санитарный самолет. Он эвакуирует пациентов в Якутск.

По предварительной информации, люди использовали антисептик не по назначению. Все они — взрослые.

СУ СК РФ по Республика Саха уточнило подобности случившегося. Известно, что компания из девяти человек гуляла в частном доме в селе Томтор. Она распивала напитки, содержащие спирт. По версии следствия, на следующий день у себя дома умерла 41-летняя женщина. Мужчины 27 и 59 лет скончались в реанимации.

Трое местных жителей 28, 32 и 69 лет находятся в коме в ГБУ РС (Я) «Таттинская Центральная районная больница». Именно их собираются транспортировать в столицу республики. Еще трое также находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет открыло уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены судебно-медицинские экспертизы.