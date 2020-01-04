Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре на Ставрополье

В селе Горькая Балка Советского городского округа в Ставропольском крае на территории частного домовладения произошел пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела трех человек. Позже нашли погибшего ребенка.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило к спасателям в 00:50 в ночь на субботу, 4 января. Согласно сообщению, загорелся жилой частный дом в селе Горькая Балка по улице Подгорной.

Прибывшие на место пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению дома. Почти сразу они нашли тела трех человек. Они были уже мертвы.

«По прибытию первого подразделения 49-ПСЧ обнаружено на месте пожара три трупа. Все — взрослые», — подтвердили в МЧС.

В 01:22 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Через восемь минут было ликвидировано открытое горение. В 03:40 спасатели сообщили о полной ликвидации пожара.

Как позже уточнили в МЧС, при пожаре погибли четыре человека. Среди жертв — один ребенок.

«Для ликвидации пожара и его последствий привлекалось 23 человека и 10 единиц техники. В том числе от МЧС России семь человек, три единицы техники», — рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель МЧС.