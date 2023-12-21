Происшествия

21 декабря 2023, 14:02

Трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом в Самарской области

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Семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в городе Отрадный Самарской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось ночью в одном из многоквартирных домов. Среди погибших — трое взрослых и маленький ребенок.

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Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет России

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