21 декабря 2023, 14:02
Трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом в Самарской области
Семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в городе Отрадный Самарской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Происшествие случилось ночью в одном из многоквартирных домов. Среди погибших — трое взрослых и маленький ребенок.
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Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следственный комитет России
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