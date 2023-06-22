Происшествия 22 июня 2023, 23:46 Трое взрослых и двое младенцев погибли в раздавленном фурами авто под Нижним Новгородом Пять человек погибли в ДТП с тремя большегрузами и легковушкой под Нижним Новгородом

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Пять человек, включая двоих младенцев 2023 года рождения, погибли в легковом автомобиле, раздавленном фурами под Нижним Новгородом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП случилось на 411 километре Южного обхода областного центра. На трассе столкнулись три большегруза и один легковой автомобиль.

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Информацию о погибших уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Изначально речь шла о двух погибших, но после частичного деблокирования автомобиля выяснилось, что их больше.

«Это мужчина, две женщины и два ребенка. Личности устанавливаются. Информация будет уточняться», — написал глава областного Минздрава в своем Telegram-канале.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сургуте в аварии с автобусом и легковушкой погиб один человек. Автомобиль Lada при маневре задел другую машину и оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с пассажирским автобусом.