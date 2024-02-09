Происшествия 09 февраля 2024, 11:57 Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении иномарок на трассе в ХМАО

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Пять человек пострадали в аварии, которая произошла на 136-м километре трассы Сургут — Нижневартовск. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции по ХМАО.

По предварительной информации, 36-летний водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с иномаркой Hyundai.

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Травмы получили оба автомобилиста. Медицинская помощь также потребовалась женщине и двум детям.