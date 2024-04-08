Происшествия 08 апреля 2024, 15:32 Трое взрослых и двое детей попали в больницу после ДТП с иномарками в Нижнем Новгороде

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Несколько человек получили травмы при столкновении иномарок на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, машина Audi на полном ходу врезалась в бок легковушки Kia, водитель которой пытался повернуть налево.

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В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей 10 лет. Медики госпитализировали пациентов.