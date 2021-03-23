Трое военных погибли при срабатывании катапульты в военном самолете под Калугой

Во вторник у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на земле нештатно сработала катапульта. В результате три члена экипажа погибли.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Нештатная ситуация произошла на земле на территории военного аэродрома под Калугой.

«В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью», — сказал собеседник.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области сообщили, что местные жители не пострадали.