Происшествия 22 августа 2023, 21:41 Трое военных погибли при ДТП с грузовиком в Петербурге — Росгвардия Росгвардия: трое военных погибли в аварии на КАД в Санкт-Петербурге Freepik

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Трое военнослужащих погибли во время аварии с военным грузовиком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Северо-Западного округа.

В материале сказано, что трое погибли в аварии и еще трое ранены. Пострадавших отправили в больницу. Родственникам и близким погибших окажут необходимую поддержку.

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До этого появилась информация, что предположительной причиной ДТП оказалось лопнувшее колесо у тяжелой техники. Авария произошла на 84-м километре внутреннего кольца КАД.

В этот же день случилось массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Тосненском районе Ленинградской области. По неуточненным данным, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими автомобилями. В происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов.