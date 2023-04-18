Происшествия 18 апреля 2023, 11:06 Трое водителей пострадали в ДТП с шестью машинами во Владивостоке ДТП с шестью машинами случилось во Владивостоке Пресс-служба МВД

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Массовая авария произошла во Владивостоке на улице Аякс. Пострадали трое водителей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Приморскому краю.

ДТП с шестью машинами случилось сегодня в районе дома № 15. Девятнадцатилетний водитель Toyota Prius ZVW 30, имеющий полуторагодовой стаж вождения, выезжал с прилегающей территории, не заметил движущийся автомобиль Toyota Crown и столкнулся с ним, а после этого врезался в припаркованные Toyota Prius NHW 20 и Toyota Harrier. При этом Toyota Crown отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Honda Vezel. От удара кроссовер отбросило на припаркованную машину Honda Fit. Пострадали водители Toyota Prius ZVW 30, Toyota Crown и Honda Vezel.

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На месте работали наряд ДПС и бригада скорой помощи. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии. Виновника привлекут к ответственности.