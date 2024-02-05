Происшествия

05 февраля 2024, 18:59

Трое водителей пострадали при столкновении большегрузов в Нижегородской области

Читать 360tv в

Сразу три большегруза столкнулись в Лысковском округе Нижегородской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Авария произошла на 525-м километре трассы М-7. После столкновения транспортные средства съехали в кювет.

Реклама

Травмы получили все водители машин — участниц ДТП. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

ДТП

ГИБДД

Реклама

Реклама