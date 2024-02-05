05 февраля 2024, 18:59
Трое водителей пострадали при столкновении большегрузов в Нижегородской области
Сразу три большегруза столкнулись в Лысковском округе Нижегородской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Авария произошла на 525-м километре трассы М-7. После столкновения транспортные средства съехали в кювет.
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Травмы получили все водители машин — участниц ДТП. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
ДТП
ГИБДД
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