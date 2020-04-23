23 апреля 2020, 11:27
Трое в масках увезли девушку в неизвестном направлении
В Невском районе Санкт-Петербурга трое в масках похитили 26-летнюю девушку. Злоумышленники насильно посадили ее в иномарку и скрылись. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.
Накануне днем мужчина обратился в полицию и рассказал, что его сестру похитили неизвестные. Предварительно, трое в черных масках насильно затащили девушку в автомобиль Mazda-3. Один был за рулем авто и скрылся вместе с девушкой, двое других уехали на припаркованном рядом ВАЗ-2104.
«По предварительной информации, одним из злоумышленников является гражданин закавказского государства 1991 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похитителей пока не нашли.