Трое студентов погибли в затопленной ливнем пещере в Индонезии

Инцидент произошел в Индонезии, неподалеку от города Пангкаланбуун.

Оказавшихся в смертельной ловушке молодых людей искали около суток, однако обнаружили только их тела. По предварительным данным, смерть студентов наступила из-за нехватки кислорода.

Местные правоохранители ведут расследование трагедии.