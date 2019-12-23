23 декабря 2019, 16:24
Трое студентов погибли в затопленной ливнем пещере в Индонезии
Трое студентов отправились на экскурсию в пещеру, однако внезапно хлынувший ливень затопил грот, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Jakarta Post.
Инцидент произошел в Индонезии, неподалеку от города Пангкаланбуун.
Оказавшихся в смертельной ловушке молодых людей искали около суток, однако обнаружили только их тела. По предварительным данным, смерть студентов наступила из-за нехватки кислорода.
Местные правоохранители ведут расследование трагедии.