Трое спасателей погибли при работе в шахте «Листвяжная»

Пропавших в шахте «Листвяжная» троих спасателей нашли мертвыми. Об этом со ссылкой на администрацию шахты сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, были найдены тела трех человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных пока не известна.

Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва, но они продолжили оставаться под землей. После этого были начаты их поиски.

Также под землей остаются 35 горняков, которые не смогли выйти на поверхность после того, как в шахте рано утром произошло задымление. По последним данным, в результате ЧП погибли 11 шахтеров, 38 были госпитализированы, еще 11 сотрудников предприятия получают помощь амбулаторно. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

На месте трагедии развернут оперативный штаб. Власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Об этом также распорядился президент Владимир Путин. Он принес соболезнования людям, близкие которых погибли в шахте. Компания, владеющая выработкой, заявила, что заплатит родственникам жертв ЧП дополнительно по два миллиона рублей.