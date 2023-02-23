Происшествия 23 февраля 2023, 15:53 Трое сотрудников скорой помощи погибли в результате обстрела Донецка Представитель силовых структур ДНР сообщил о гибели сотрудников скорой помощи в Донецке РИА «Новости»

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В результате обстрела Петровского района Донецка, приехавшие к раненым сотрудники скорой помощи погибли. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур ДНР.

«В скорой помощи три человека погибли, один ранен», — сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось о гибели одной сотрудницы, но сейчас число погибших медиков увеличилось до трех человек.

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Ранее военный корреспондент Роман Косарев показал, как снаряды ВСУ попадают по центру Донецка. Украинские войска начали обстреливать город в ночь на 23 февраля. За два часа они выпустили по городу более 30 снарядов. Атака продолжилась и утром.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ стреляли не только по Донецку, но и по Дебальцеву и Мариуполю. По словам военкора Дмитрия Стешина, украинская армия, возможно, применила новые виды вооружений для обстрела городов и поселков Донбасса.