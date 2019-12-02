Трое школьников умерли, провалившись под лед в Брянской области

Тела троих школьников 11, 12 и 13 лет нашли в реке Ипуть в Сураже Брянской области. Детей обнаружили в водоеме вечером 1 декабря. Следователи возбудили дело по факту гибели мальчиков.

«В 21:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение, что в городе Сураж из акватории реки Ипуть подняты тела троих детей, 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Обстоятельства и причина гибели устанавливаются», — рассказали в региональном МЧС.

На место происшествия выезжали две машины скорой помощи, психологи МЧС, полиция, представители администрации города. По предварительной версии, школьники провалились под тонкий лед и не смогли самостоятельно выбраться из воды. Мальчики в результате погибли.

Источник фото: МЧС

Брянские следователи открыли уголовное дело по факту гибели школьников, рассказали в СК региона. Эксперты Следственного комитета подтвердили, что предварительная версия произошедшего — несовершеннолетние вышли на неокрепший лед реки.

Установлено, что тела детей были без видимых телесных повреждений. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.