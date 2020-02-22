Трое рыбаков утонули в озере в Ленинградской области

В субботу 22 февраля три рыбака-любителя утонули в озере Вишневского. Водоем находится в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщили на официальном сайте ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение спасателям поступило от очевидца. Спасатели извлекли из озера три тела.

МЧС напоминает гражданам, что в области на данный момент запрещается выходить на лед водоемов, а также рекомендуется соблюдать осторожность около них.

Ранее сообщалось, что в Калужской области семь рыбаков ушли под лед озера возле села Жерелево Куйбышевского района. Четверым удалось выбраться из воды, а три человека утонули.