Трое руководителей обувной фабрики получил срок из-за пожара с 10 погибшими Новосибирской области | 360°

Происшествия 04 ноября 2022, 20:51 Трое руководителей обувной фабрики получил срок из-за пожара с 10 погибшими Новосибирской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Суд вынес приговор трем руководителям обувной фабрики в Новосибирской области, на которой при пожаре погибли 10 человек. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу суда.

Происшествие случилось в 2018 году. Возгорание началось из-за короткого замыкания и распространилось на площади в две тысячи квадратных метров.

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Следствие установило, что с сотрудниками не проводился инструктаж по технике безопасности. Из-за этого они попытались потушить огонь, хотя должны были эвакуироваться. В итоге 10 человек погибли.

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Один из руководителей получил два года условного заключения. Еще двое получили по три года.