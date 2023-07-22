Происшествия 22 июля 2023, 14:48 Трое российских журналистов пострадали под обстрелом ВСУ в зоне СВО «Известия»: трое журналистов получили ранения при обстреле в Запорожской области РИА «Новости»

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Трое российских журналистов получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Запорожской области. Об этом сообщили «Известия».

Оператор «Известий» Дмитрий Шиков и корреспондент Роман Польшаков получили ранения, врачи оказывают им необходимую помощь.

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У Шишова — перелом тазобедренных костей и осколки в мягких тканях, Польшаков получил четыре осколочных ранения, одно из них — навылет.

Кроме того, в результате обстрела ранило корреспондента РИА «Новости» Константина Михальчевского.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий уточнил в Telegram-канале, что врачи выявили у него несколько травм разной степени тяжести.

В Минобороны России подчеркнули, что военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб от кассетного боеприпаса. ВСУ использовали снаряды этого типа при атаке на населенные пункты Запорожья.