22 июля 2023, 14:48
Трое российских журналистов пострадали под обстрелом ВСУ в зоне СВО
«Известия»: трое журналистов получили ранения при обстреле в Запорожской области
Трое российских журналистов получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Запорожской области. Об этом сообщили «Известия».
Оператор «Известий» Дмитрий Шиков и корреспондент Роман Польшаков получили ранения, врачи оказывают им необходимую помощь.
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У Шишова — перелом тазобедренных костей и осколки в мягких тканях, Польшаков получил четыре осколочных ранения, одно из них — навылет.
Кроме того, в результате обстрела ранило корреспондента РИА «Новости» Константина Михальчевского.
Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий уточнил в Telegram-канале, что врачи выявили у него несколько травм разной степени тяжести.
В Минобороны России подчеркнули, что военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб от кассетного боеприпаса. ВСУ использовали снаряды этого типа при атаке на населенные пункты Запорожья.
Журналистика
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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