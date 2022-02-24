Трое россиян, в том числе ребенок, пострадали из-за обстрела в Белгородской области

В Белгородской области попавшие на российскую территорию снаряды уничтожили жилой дом. Пострадали два взрослых и один ребенок. СК возбудил уголовное дело.

Прямые попадания снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов региона зафиксировали 24 февраля, уточнили в пресс-службе СК РФ.

«Двум российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения», — подчеркнули в ведомстве.

Один жилой дом разрушен, еще восемь зданий и один автомобиль получили повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Им предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления и причастных к нему лиц.

Днем четверга в Азовском море Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум российским гражданским грузовым судам. По данным ФСБ, один человек получил тяжелые ранения.

После просьбы ДНР и ЛНР о помощи Россия 24 февраля начала специальную военную операцию в Донбассе. В ответ на это Украина разорвала дипломатические отношения с РФ. В стране ввели военное положение.