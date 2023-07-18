Эксклюзив 18 июля 2023, 11:35 Трое рабочих потеряли сознание на очистных сооружениях на Ленинградском шоссе в Москве «360»: трем рабочим стало плохо на очистных сооружениях на Ленинградском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Трое рабочих потеряли сознание в резервуарах очистных сооружений на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, сообщение об инциденте поступило 18 июля примерно в 11 часов утра. Трем рабочим неожиданно стало плохо, пока они убирали резервуары очистных сооружений, затем все трое потеряли сознание.

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Источник уточнил, что резервуары принадлежат ГУП «Мосводосток». Их примерный объем составляет 5-10 кубических метров.

В данный момент на месте происшествия ожидают экстренные службы, в том числе скорую помощь.

UPD: мужчин достали из резервуара. Их осматривают врачи.

Ранее «360» сообщил об обнаружении в Перми мины времен Великой Отечественной войны.