Важное 10 февраля 2024, 12:29 Трое рабочих пострадали при обстреле ВСУ хутора в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли хутор Понуры, пострадали трое рабочих РИА «Новости»

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Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел украинских боевиков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки пострадали три человека.

Снаряд повредил экскаватор, ранения различных частей тела получили рабочие. Мужчин уже отправили в больницу Белгорода.

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«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил глава региона.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгородскую область. Два дня назад, 8 февраля, системы противовоздушной обороны сбили 12 воздушных целей в регионе. Девять частных домов получили повреждения.

Ранее из-за обстрелов украинских боевиков остановили поезд «Белгород — Санкт-Петербург». Атаки ВСУ привели к провисанию контактной линии.