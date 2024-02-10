10 февраля 2024, 12:29
Трое рабочих пострадали при обстреле ВСУ хутора в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли хутор Понуры, пострадали трое рабочих
Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел украинских боевиков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки пострадали три человека.
Снаряд повредил экскаватор, ранения различных частей тела получили рабочие. Мужчин уже отправили в больницу Белгорода.
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«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил глава региона.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгородскую область. Два дня назад, 8 февраля, системы противовоздушной обороны сбили 12 воздушных целей в регионе. Девять частных домов получили повреждения.
Ранее из-за обстрелов украинских боевиков остановили поезд «Белгород — Санкт-Петербург». Атаки ВСУ привели к провисанию контактной линии.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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