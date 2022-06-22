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    22 июня 2022, 20:04

    Трое рабочих получили травмы после падения бетонных плит в Омской области

    Арина Бобкова

    Трое рабочих получили серьезные травмы после того, как на них обрушились бетонные плиты. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Горьковского района Омской области.

    Ситуация произошла в селе Сухое Горьковского района вчера, 21 июня. Мужчины производили демонтаж гаража. В результате на них обрушились бетонные перекрытия. Сперва травмы получил один человек, однако затем пострадали двое других, которые пытались ему помочь. Мужчин доставили в медицинское учреждение. По словам медиков, их состояние является тяжелым.