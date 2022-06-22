Трое рабочих получили травмы после падения бетонных плит в Омской области

Трое рабочих получили серьезные травмы после того, как на них обрушились бетонные плиты. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Горьковского района Омской области.

Ситуация произошла в селе Сухое Горьковского района вчера, 21 июня. Мужчины производили демонтаж гаража. В результате на них обрушились бетонные перекрытия. Сперва травмы получил один человек, однако затем пострадали двое других, которые пытались ему помочь. Мужчин доставили в медицинское учреждение. По словам медиков, их состояние является тяжелым.