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    16 июня 2022, 13:23

    Трое рабочих получили травмы и один скончался во время пожара на заводе в Башкирии

    Арина Бобкова

    Серьезный пожар произошел на стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии. Там произошел выброс пламени. Об этом сообщил Mkset.ru.

    Пожар случился утром 14 июня. Три человека получили серьезные травмы, а один скончался. Сотрудники орагнов возбудили уголовное дело.

    «Несчастный случай произошел при проведении работ по чистке форсунки одной из печи. Сейчас выясняется, что могло послужить причиной гибели сотрудника и травмированию троих человек», — рассказал гендиректор АО «СНХЗ» Олег Шурупов.