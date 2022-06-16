Трое рабочих получили травмы и один скончался во время пожара на заводе в Башкирии

Серьезный пожар произошел на стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии. Там произошел выброс пламени. Об этом сообщил Mkset.ru.

Пожар случился утром 14 июня. Три человека получили серьезные травмы, а один скончался. Сотрудники орагнов возбудили уголовное дело.

«Несчастный случай произошел при проведении работ по чистке форсунки одной из печи. Сейчас выясняется, что могло послужить причиной гибели сотрудника и травмированию троих человек», — рассказал гендиректор АО «СНХЗ» Олег Шурупов.