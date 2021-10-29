29 октября 2021, 20:51
Трое рабочих получили ожоги в Карелии
Трое рабочих получили ожоги на строительных работах. Их госпитализировали
Во время строительных работ на предприятии в Карелии трое рабочих получили травмы. Об этом сообщило karelinform.ru.
Ситуация произошла в ходе работ на насосном оборудовании. Всем троим диагностировали термические ожоги. Причиной случившегося, по предварительной информации, послужило нарушение техники безопасности.
Сейчас работы на предприятии проводятся в штатном режиме. На данный момент состояние пострадавших оценивается как стабильное. Переводить рабочих в специализированное учреждение не будут.