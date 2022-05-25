Трое рабочих из Уфы погибли во время работ в канализационном коллекторе

Накануне на улице Гази Загитова в Уфе экстренные службы достали из канализационного коллектора тела трех рабочих. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«При проведении работ в канализационном коллекторе на улице Гази Загитова погибли три человека», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти рабочих, неизвестно. В настоящий момент следственно-оперативная группа выясняет подробности случившегося, сообщил сайт newizv.ru.