Трое приезжих «самоизолировались» в мусорокамере в Москве

На севере Москвы приезжие поселились в мусорной камере возле подъезда. Таким образом самоизолировались трое выходцев из Центральной Азии, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

В помещении по улице Декабристов жили мужчины 1984 и 2000 годов рождения. Полицейские обнаружили в камере предметы быта и личные вещи гостей столицы. Там же они хранили продукты.

Правоохранители проверяют обстоятельства, по которым приезжие оказались в камере для мусора.

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