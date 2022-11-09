Трое пострадавших в катастрофе с Ми-2 под Костромой попали в реанимацию | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 08:37 Трое пострадавших в катастрофе с Ми-2 под Костромой попали в реанимацию Власти Костромской области: три человека оказались в реанимации после крушение Ми-2 РИА «Новости»

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Три человека, которые пострадали при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области, оказлись в реанимации, еще одного врачи оперируют. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, написал ТАСС.

Пострадавшими являются два фельдшера и два пилота санитарной авиации. Медики их обследовали, сейчас идут противошоковые мероприятия. Состояние трех пациентов оценивается как стабильно тяжелое и тяжелое, еще у одного человека зафиксировали перелом и изолированную травму.

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«Создано две бригады мультидисциплинарного назначения в составе десяти человек, подготовлены места в операционной и реанимации», — заявил директор департамента здравоохранения региона Николая Гирина.

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Вертолет санавиации Ми-2 вечером 8 ноября упал в примерно четырех километрах от костромского аэропорта Сокеркино. Это произошло во время заходу на посадку. Один человек в результате крушения погиб, четыре — пострадали. Причинами случившегося могли стать ошибка пилотирования или неисправность вертолета.