Трое полицейских погибли в ДТП в Омской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Омской области, в которой погибли трое полицейских. Об этом сообщило издание gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СК.

Авария произошла на трассе Челябинск — Новосибирск. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом Mercedes.

В результате аварии погибли трое сотрудников полиции из Томской области, которые были в командировке. Еще один человек серьезно пострадал, он находится в реанимации.