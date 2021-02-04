Трое полицейских погибли в ДТП в Крыму

Уточняется, что в одной из машин находились четверо сотрудников МВД и один подследственный. В них врезалась легковушка, которая выехала на встречную полосу в попытке обогнать велосипедиста. Трое правоохранителей скончались на месте, еще один и подследственный попали в больницу.

Заведено уголовное дело.