04 февраля 2021, 18:37
Трое полицейских погибли в ДТП в Крыму
Произошла авария на трассе Кировское — Приветное в Крыму. Погибли трое полицейских. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на следственный комитет по региону.
Уточняется, что в одной из машин находились четверо сотрудников МВД и один подследственный. В них врезалась легковушка, которая выехала на встречную полосу в попытке обогнать велосипедиста. Трое правоохранителей скончались на месте, еще один и подследственный попали в больницу.
Заведено уголовное дело.