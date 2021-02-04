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    04 февраля 2021, 18:37

    Трое полицейских погибли в ДТП в Крыму

    Дарья Морозова

    Произошла авария на трассе Кировское — Приветное в Крыму. Погибли трое полицейских. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на следственный комитет по региону.

    Уточняется, что в одной из машин находились четверо сотрудников МВД и один подследственный. В них врезалась легковушка, которая выехала на встречную полосу в попытке обогнать велосипедиста. Трое правоохранителей скончались на месте, еще один и подследственный попали в больницу.

    Заведено уголовное дело.