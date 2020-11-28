Трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком во Владимирской области

Легковушка Mazda 3 влетела в ехавший впереди КамАЗ в городе Камешково под Владимиром. Погибли водитель иномарки и два его пассажира. Все трое были полицейскими.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, авария произошла 27 ноября, в районе 23:00.

«В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. <…> Водитель большегруза не пострадал. Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В полиции уточнили, что погибшие ехали на личном автомобиле в свободное от службы время. Руководство регионального УМВД создало комиссию для служебной проверки причин и обстоятельств смертельной аварии. Более подробной информации об этом смертельном ДТП пока нет.