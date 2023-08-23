Происшествия 23 августа 2023, 22:57 Трое подростков-велосипедистов погибли на Ставрополье при ДТП с грузовиком Telegram-канал ГИБДД Ставропольского края

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В результате наезда грузового автомобиля погибли три несовершеннолетних велосипедиста. ДТП произошло около Пятигорска в Ставропольском крае. Информацию о дорожном происшествии со смертельным исходом опубликовали в Telegram-канале ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на третьем километре автодороги «Обход Пятигорска». Группа велосипедистов двигалась вдоль трассы, где на них наехал грузовик ГАЗель.

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«Водитель грузовой ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей- спортсменов на велосипедах», — сообщили в ГИБДД.

От полученных травм трое детей 11, 12 и 13 лет скончались. Правоохранители выяснили, что спортсмены возвращались с соревнований в Пятигорск. Тренер велосипедистов ехала впереди на автомобиле-сопровождении. Власти Ставропольского края обязались выяснить обстоятельства произошедшего и как выполнялись протоколы безопасности при перемещении спортсменов.