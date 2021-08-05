Трое подростков утонули в Ставропольском крае

На Ставрополье трое несовершеннолетних утонули в Невинномысском канале. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

По версии следствия, подростки решили прокатиться по каналу на лодке. Ее нашли местные жители. Рядом с ней никого не было. Пока водолазы обнаружили тело только одного из пропавших. Труп находился в 100 метрах от места происшествия. Спасатели продолжают поиск остальных подростков. Район поиска расширили до поселка Свистухи. Водолазы осмотрели два шлюза. Им мешает сильное течение. Всего в поисках участвуют 14 человек.