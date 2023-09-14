Происшествия 14 сентября 2023, 19:12 Трое подростков попали в Челябинске в ДТП на угнанной машине

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Трое подростков в Челябинске угнали автомобиль и попали на нем в аварию. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на в пресс-службу ГИБДД города.

По предварительным данным, в поселке Новосинеглазово 15-летний подросток с двумя друзьями взяли покататься ВАЗ-2109, не спросил разрешения. Но юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии двое из сидевших в машине получили незначительные травмы.

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